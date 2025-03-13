Кремль подтвердил, что американские переговорщики летят в Россию

Представители США летят в Россию для переговоров, с ними запланированы контакты на официальном уровне. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Действительно, переговорщики летят и контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед. Потом расскажем», — сказал пресс-секретарь российского президента.
По данным сервиса Flightradar, 13 марта около 11:30 по московскому времени самолет Gulfstream G650ER пересек границу с Россией. На этом воздушном судне перемещается спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
Встреча российской и американской сторон пройдет после состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров Соединенных Штатов и Украины. На них обсуждались условия перемирия. По словам политолога Максима Киселева, в Москве Уиткофф может рассказать Путину о результатах этих переговоров.
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