Кремль подтвердил, что американские переговорщики летят в Россию

Представители США летят в Россию для переговоров, с ними запланированы контакты на официальном уровне. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, переговорщики летят и контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед. Потом расскажем», — сказал пресс-секретарь российского президента.

По данным сервиса Flightradar, 13 марта около 11:30 по московскому времени самолет Gulfstream G650ER пересек границу с Россией. На этом воздушном судне перемещается спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Встреча российской и американской сторон пройдет после состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров Соединенных Штатов и Украины. На них обсуждались условия перемирия. По словам политолога Максима Киселева, в Москве Уиткофф может рассказать Путину о результатах этих переговоров.