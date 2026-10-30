Песков ответил на вопрос о готовности Путина к разговору с Зеленским

Песков: Путин готов к телефонному разговору с Макроном и Мерцем

Президент России Владимир Путин готов провести телефонные разговоры с любыми иностранными лидерами, в том числе и с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил телеграм-каналу «Юнашев LIVE» .

Звонков от лидеров пока не поступало.

«Тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми», — отметил пресс-секретарь президента России.

На вопрос, готов ли Владимир Путин поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, если тот решит инициировать разговор, Песков подчеркнул, что «никто пока не звонил».

Ранее представитель Кремля заявил, что Россия хочет достичь прочного мира на Украине. Для этого необходимо долгосрочное мирное урегулирование, а не простая сделка.