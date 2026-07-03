Совет Европы и Евросоюз должны обратить внимание на русофобию и преступления киевского режима. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в телеграм-канале после прошедшей в Страсбурге «Недели борьбы с языком ненависти».

По словам Захаровой, на западных онлайн-платформах безнаказанно распространяли русофобию, а европейские власти блокировали информацию о подоплеке мировых событий и действиях Киева.

«Не Совет Европы, а запутавшиеся в своих и чужих половых органах озлобленные клоуны», — заявила официальный представитель МИД России.

Она добавила, что организаторы недели при поддержке ЕС сосредоточились на вопросах сексуальной ориентации и гендера, но не вспомнили о лозунгах, которые украинские националисты годами выкрикивали в адрес русских. Захарова иронично отметила, что Совет Европы и Евросоюз не могут определиться с гендером и найти компас для своей ориентации.

Ранее дипломат с юмором ответила на данные о рекордной доле ЛГБТ*-депутатов в британском парламенте. Она порекомендовала парламентариям не останавливаться на достигнутом.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.