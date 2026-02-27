Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре дипломатического скандала, когда наградил главу МИД Германии Вадефуля орденом «За заслуги», но ошибся со статусом. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt .

Глава киевского режима наградил немецкого дипломата орденом второй степени и тем самым фактически унизил Вадефуля.

Такими наградами удостаивают только министров, заместителей глав правительств и парламентов, глав различных центральных органов власти и послов. При этом министров суверенных государства награждают орденами первой степени.

«Неясно, почему Вадефуль получил только вторую степень. Запрос в канцелярию [Зеленского] до сих пор остался без ответа», — говорится в материале.

До этого украинский лидер попал в неловкую ситуацию в начале года, когда перепутал английские слова при указании даты новой встречи лидеров «коалиции желающих». Он заявил, что надеется на «встречу со сценой секса» в Париже.