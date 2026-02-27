Промахнулся с наградой. Зеленский унизил главу немецкого МИД
Welt: Зеленский наградил Вадефуля орденом «За заслуги» II степени вместо первой
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре дипломатического скандала, когда наградил главу МИД Германии Вадефуля орденом «За заслуги», но ошибся со статусом. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.
Глава киевского режима наградил немецкого дипломата орденом второй степени и тем самым фактически унизил Вадефуля.
Такими наградами удостаивают только министров, заместителей глав правительств и парламентов, глав различных центральных органов власти и послов. При этом министров суверенных государства награждают орденами первой степени.
«Неясно, почему Вадефуль получил только вторую степень. Запрос в канцелярию [Зеленского] до сих пор остался без ответа», — говорится в материале.
До этого украинский лидер попал в неловкую ситуацию в начале года, когда перепутал английские слова при указании даты новой встречи лидеров «коалиции желающих». Он заявил, что надеется на «встречу со сценой секса» в Париже.