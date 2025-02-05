Участник СВО может возглавить департамент Минпросвещения

Герой России и участник спецоперации Борис Дудко может сменить на посту директора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталью Агре. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с процессом подбора кандидатов.

Что известно о Дудко

Дудко принимал участие в спецоперации на Украине в должности командира 124-го отдельного танкового батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. Он получил звание Героя России и участвует в программе «Время героев», которая готовит руководителей для органов государственной, муниципальной власти и госкомпаний из числа участников специальной военной операции. Дважды был в командировках в Сирии. Дудко женат, у него двое детей.

Что известно об Агре и ее инициативе

Агре, которая возглавляла департамент с лета 2024 года, ушла с должности по собственному желанию. Перед этим она предложила подумать о проведении школьных дискотек, которые, по ее мнению, помогут создать для подростков условия для начала романтических отношений, что в свою очередь положительно повлияет на рождаемость.

Инициативу с возвращением школьных дискотек поддержал народный артист РСФСР Лев Лещенко. По его мнению, на таких мероприятиях нужно приобщать детей к Чайковскому, Рахманинову и песенному искусству Матусовского и Мокроусова, а современные песни и так доступны вне школы.

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что связывать дискотеки с демографией некорректно, потому что это два разных вопроса. Она призвала членов правительства не смешивать два явления, а заняться решением проблем, которые действительно влияют на демографию в России.