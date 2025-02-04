Выступавшая за дискотеки в школах чиновница Минпросвещения уволилась

Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения Наталья Агре ушла с должности по собственному желанию. Об этом она сообщила в комментарии РИА «Новости» .

«Я с декабря уже коллегам сказала, что ухожу», — отметила чиновница.

Ранее Агре предложила подумать о проведении школьных дискотек. По ее словам, детям необходимо создавать условия для начала романтических отношений. Минпросвещения в свою очередь заявило, что не работает над связанными с демографией проектами.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назвала возвращение школьных дискотек отличной инициативой, которая отвлечет детей от гаджетов и даст возможность вернуться к обычному формату общения. Но этот вид досуга никак не связан с задачей повышения рождаемости, отметила парламентарий.