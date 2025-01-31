Лантратова исключила связь школьных дискотек с демографией

Возвращение дискотек в российские школы — отличная инициатива, которая отвлечет детей от гаджетов и даст возможность вернуться к обычному формату общения. Но такой формат досуга никак не связан с задачей повышения рождаемости. Об этом в комментарии 360.ru заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Так она прокомментировала заявление представителя Минпросвещения Натальи Агре, что школьные дискотеки станут условием для начала романтических отношений подростков, а это в свою очередь приведет к повышению рождаемости.

Лантратова отметила, что связывать дискотеки с демографией некорректно, потому что это два разных вопроса.

«Повышение рождаемости — сложная задача, требующая комплексного подхода и решения многих социально-экономических проблем. Необходимо создавать реальные условия для молодых семей: доступное жилье, качественное дошкольное образование, финансовая поддержка родителей и многое другое», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что школьные дискотеки демографический вопрос не решат, но станут приятным дополнением в жизни школьников. Лантратова призвала членов правительства не смешивать два явления, а заняться решением проблем, которые влияют на демографию в России.

Заявление о школьных дискотеках как средства для повышения рождаемости директор департамента госполитики в сфере воспитания Наталья Агре сделала в минувший четверг, 30 января. Она пояснила, что из-за отсутствия возможности завести романтические отношения современные подростки формируют в себе негативное отношение к созданию семьи.