Школьные дискотеки нужно возродить для повышения рождаемости в России. Об этом заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания Наталья Агре.

По словам представителя Минпросвещения, сейчас в школах на тему семейный ценностей проводят много важных мероприятий, но подросткам не хватает романтики.

«У нас возраст, где ребятишки хотят видеть себя в семейной жизни от 18 до 21 года, всего 8%. Это очень немного. А это почему? Мы не создали им условия для романтических отношений», — отметила Агре.

Директор департамента считает, что из-за отсутствия условий для романтических отношений у подростков может сложиться негативное отношение к желанию заводить семью. Поэтому нужно всерьез задуматься о возврате школьных дискотек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал демографические проблемы одним из главных вызовов для России. Он отметил, что решение этого вопроса остается приоритетным для властей страны.