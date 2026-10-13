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    Кнайсль исключила смену курса Европы к России

    Фото: РИА «Новости»

    Политические перестановки в странах Европы не приведут к изменению отношения к России. Об этом в интервью 360.ru предупредила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    «Есть некие ожидания, что в случае политических изменений в Европе по отношению к России все изменится. Нет, я так не думаю», — сказала она.

    Кнайсль добавила, что после прихода к власти политики неизменно стремятся наладить трансатлантические контакты и выстраивать бизнес с США. В пример бывший министр привела Мари Ле Пен, которая заняла выжидательную позицию, и предположила, что схожая ситуация сложится с «Альтернативой для Германии».

    «Илон Маск поздравил господина [Ульриха] Зигмунда и сказал: „Давайте строить бизнес“. И таким образом они хотят строить бизнес с американцами», — обратила она внимание.

    Полное интервью с Карин Кнайсль смотрите на всех площадках 360.ru 13 октября в 21:00.

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