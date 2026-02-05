Как США оставили мир без ядерного предохранителя
Тревожной датой в истории человечества стало 5 февраля 2026 года. Сегодня истек срок последнего существовавшего между США и Россией договора о контроле над ядерным оружием, известного как СНВ-3. Все попытки Москвы договориться о продлении действия соглашения на следующее десятилетие или хотя бы о формальной пролонгации еще на год, за который можно было бы постараться выработать условия нового договора, не нашли отклика в Вашингтоне.
Напротив, администрация Дональда Трампа — как прежняя, так и нынешняя — все это время занималась планомерным разрушением двухсторонних договоренностей в ядерной сфере. По сути, Белый дом не устраивала именно эта «двусторонность»: там прямо заявляли о желании включить в условия договора не только российский и американский, но и китайский ядерный потенциал.
Тот факт, что число атомных боеголовок и ракет-носителей, находящихся в распоряжении КНР, существенно недотягивает даже до нижней планки предусмотренной ДСНВ-3, ничуть не смущает американских политиков. Они решили использовать ядерную угрозу как средство шантажа: любо подписываем вместе с Китаем, либо мир останется без последнего предохранителя от ядерной войны.
Назвать такую позицию мудрой или хотя бы просто адекватной, язык не поворачивается. Чем дальше, тем больше словосочетание «адекватность политики Вашингтона» превращается в оксюморон.
МИД России вчера выступил с официальным заявлением, в котором вину за происходящее всецело возложили на Соединенные Штаты:
— В феврале 2023 года Россия приостановила действие ДСНВ — эта мера была вынужденной и стала реакцией на крайне враждебную политику администрации Джо Байдена.
— Деструктивные шаги США сделали полноценное выполнение ДСНВ контрпродуктивным для российской стороны.
— Одновременно с приостановлением действия соглашения Москва заявила о намерении добровольно сохранять приверженность лимитам, содержащимся в ДСНВ, до истечения его срока. В 2025 году Владимир Путин говорил, что готов после 5 февраля 2026-го еще год придерживаться ограничений. Официальной реакции Штатов на это предложение не последовало.
— Стороны по ДСНВ больше не связаны никакими обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора. Россия намерена действовать ответственно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере.
— Москва готова к решительным военно-техническим контрмерами, чтобы купировать потенциальные дополнительные угрозы. При этом остается открытой для поиска путей стабилизации стратегической обстановки.
Этот последний пункт фактически дает отсчет новой гонке ядерных вооружений. Гонке, которую мы всеми силами пытались предотвратить.
Но, к сожалению, нынешний уровень политической элиты в США и в целом на Западе настолько низок, что иных вариантов развития событий просто не оставалось. С чем я нас всех и «поздравляю».