Тревожной датой в истории человечества стало 5 февраля 2026 года. Сегодня истек срок последнего существовавшего между США и Россией договора о контроле над ядерным оружием, известного как СНВ-3. Все попытки Москвы договориться о продлении действия соглашения на следующее десятилетие или хотя бы о формальной пролонгации еще на год, за который можно было бы постараться выработать условия нового договора, не нашли отклика в Вашингтоне.

Напротив, администрация Дональда Трампа — как прежняя, так и нынешняя — все это время занималась планомерным разрушением двухсторонних договоренностей в ядерной сфере. По сути, Белый дом не устраивала именно эта «двусторонность»: там прямо заявляли о желании включить в условия договора не только российский и американский, но и китайский ядерный потенциал.

Тот факт, что число атомных боеголовок и ракет-носителей, находящихся в распоряжении КНР, существенно недотягивает даже до нижней планки предусмотренной ДСНВ-3, ничуть не смущает американских политиков. Они решили использовать ядерную угрозу как средство шантажа: любо подписываем вместе с Китаем, либо мир останется без последнего предохранителя от ядерной войны.

Назвать такую позицию мудрой или хотя бы просто адекватной, язык не поворачивается. Чем дальше, тем больше словосочетание «адекватность политики Вашингтона» превращается в оксюморон.