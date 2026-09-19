Свыше 2,5 миллиона избирателей в Москве проголосовали электронно

Более 2,5 миллиона граждан проголосовали электронными бюллетенями в Москве за почти 31 час с начала выборов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные столичного Общественного штаба по наблюдению.

«Выдано бюллетеней — 2 500 068. <… > До окончания [голосования] — 1 день 5 часов 13 минут», — процитировало агентство запись на экранах.

В целом по стране явка на выборах на 15:00 составила 33,34%.В Московской области к 15:04 проголосовали 34,5% избирателей.

Три четверти граждан Подмосковья, зарегистрированных в системе Дистанционного электронного голосования, изъявили свою волю еще до полудня второго дня выборов.