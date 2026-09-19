Явка на выборы на 15:00 по московскому времени составила 33,34%

К 15:00 по московскому времени на выборах в Государственную думу проголосовали 33,34% российских избирателей. Об этом сообщили на сайте Центризбиркома.

Голосование за депутатов Госдумы идет в течение трех дней с 18 по 20 сентября. В ряде регионов также избирают местные органы законодательной и исполнительной власти. Участки на всей территории России работают с 8:00 до 20:00.

Также граждане многих субъектов могут изъявить свою волю онлайн через систему дистанционного электронного голосования. До полудня 19 сентября этой возможностью воспользовались три четверти зарегистрированных избирателей.

Подмосковный Центр общественного наблюдения за выборами посетила делегация международных электоральных экспертов и наблюдателей из КНР, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии.