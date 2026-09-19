Через систему ДЭГ проголосовали более 75% подмосковных избирателей

Более 75% избирателей, зарегистрировавших заявки на ДЭГ, отдали свои голоса в дистанционном формате. Об этом на брифинге в Центре общественного наблюдения заявил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

По его словам, россияне активно используют систему дистанционного электронного голосования. Фурс подчеркнул, что статистику можно увидеть в режиме реального времени на сайте.

Он добавил, что число проголосовавших через ДЭГ постоянно растет.

«Поэтому в любой момент, в любую минуту, в любую секунду она (статистика — прим. ред.) меняется», — рассказал Фурс.

Ранее ход голосования оценила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она назвала процесс оживленным и подчеркнула, что все участки УИК открылись вовремя. По ее словам, свою волю досрочно изъявили более 4,6 миллиона граждан.

Общая явка на 9:40 по московскому времени составила в стране 30,23%.