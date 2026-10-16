Суд в Германии рассмотрит требование закрыть дело о подрыве «Северных потоков»

Высший земельный суд Гамбурга пока не установил дату вынесения решения по ходатайству о прекращении уголовного дела против гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Адвокаты Кузнецова потребовали полностью прекратить разбирательство во время первого судебного заседания, состоявшегося 14 октября. Защита сослалась на предполагаемые процессуальные препятствия для дальнейшего рассмотрения дела.

Руководитель пресс-службы суда Марайке Франтцен пояснила, что сроки рассмотрения ходатайства пока неизвестны. Если судьи согласятся с доводами адвокатов, уголовный процесс будет прекращен.

Из-за поступившего требования суд также отложил утверждение графика заседаний на ноябрь. При этом следующее слушание по делу Кузнецова назначено на 27 октября.

Генпрокурор ФРГ Штефан Шмидт ранее заявил, что нити трубопровода «Северный поток» не были законной военной целью.