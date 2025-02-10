Страховую пенсию работающим пенсионерам могут пересчитать

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий перерасчет с 1 августа страховой пенсии работающим пенсионерам. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы от ЛДПР, глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов.

«Максимальное количество страховых пенсионных баллов для любого работающего гражданина при этом — 10, но для работающего пенсионера это лишь три балла. Где справедливость? Вносим законопроект, согласно которому максимальная сумма баллов для работающих пенсионеров повышается до 10», — написал депутат.

Ранее депутат от КПРФ Николай Арефьев высказал мнение, что необходимо отменить пенсионную реформу и понизить возраст выхода на заслуженный отдых. По его словам, «миллионы людей не доживают до пенсии», и смертность в России очень высокая. Пенсии в России с каждым годом становятся все меньше по покупательной способности, считает Арефьев и называет это издевательством над людьми.

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект об индексации пенсий военным пенсионерам. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, индексация будет проведена с 1 января 2025 года.