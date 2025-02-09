Госдума приоритетно рассмотрит проект об индексации военных пенсий

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект об индексации пенсий военным пенсионерам. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

В субботу в Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсии военнослужащим, будет увеличен до 93,59%. Это повышение соответствует уровню фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5%.

«Проиндексировать пенсии военным поручил президент России Владимир Путин. Важно, что индексация будет проведена с 1 января 2025 года. Законопроект будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке с тем, чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты», — процитировало Володина РИА «Новости».

Главная цель, подчеркнул председатель, цель — поддержать поддержку тех, кто посвящал свою жизнь защите страны и граждан.

Ранее, в соответствии с законодательством, военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. Теперь, по поручению президента Путина, согласно законопроекту, индексация будет увеличена еще на 4,4%.

В феврале россиянам объяснили, как получить проиндексированную пенсию в этом месяце. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов объяснил, что не нужно писать каких-либо заявлений, выплаты произойдут автоматически.

Доиндексированную пенсию россияне получат к 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля.