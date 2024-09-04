Стало известно, почему чиновникам запретили пользоваться Telegram
Минпромторг предупредил сотрудников об угрозах использования Telegram
Российским чиновникам посоветовали пользоваться платформой «Среда» для служебных переписок. При этом, по данным РБК, госслужащие не отказались от использования Telegram даже на фоне опасений из-за ареста Павла Дурова.
Письмо с напоминанием перейти на «Среду» в конце августа получили сотрудники Минпромторга.
«В целях предотвращения угроз безопасности информации, связанных с использованием мессенджеров, в том числе Telegram», — указано в нем.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа в Париже. Предпринимателя обвиняли в отказе сотрудничать со следствием, причастности к терроризму, отмыванию денег и наркоторговле, кибер- и финансовых преступлениях с помощью Telegram.
Спустя несколько суток разработчика отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. Производство по делу Дурова может растянуться на несколько месяцев.
Но россияне не собираются отказываться от использования Telegram. Больше половины опрошенных заявили, что будут и дальше пользоваться мессенджером.