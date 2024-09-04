Стало известно, почему чиновникам запретили пользоваться Telegram

Минпромторг предупредил сотрудников об угрозах использования Telegram

Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency
Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российским чиновникам посоветовали пользоваться платформой «Среда» для служебных переписок. При этом, по данным РБК, госслужащие не отказались от использования Telegram даже на фоне опасений из-за ареста Павла Дурова.

Письмо с напоминанием перейти на «Среду» в конце августа получили сотрудники Минпромторга.

«В целях предотвращения угроз безопасности информации, связанных с использованием мессенджеров, в том числе Telegram», — указано в нем.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в Париже. Предпринимателя обвиняли в отказе сотрудничать со следствием, причастности к терроризму, отмыванию денег и наркоторговле, кибер- и финансовых преступлениях с помощью Telegram.

Спустя несколько суток разработчика отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. Производство по делу Дурова может растянуться на несколько месяцев.

Но россияне не собираются отказываться от использования Telegram. Больше половины опрошенных заявили, что будут и дальше пользоваться мессенджером.

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