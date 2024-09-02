Отпущенный под залог Дуров выплатит его частями

Основатель Telegram Павел Дуров будет вносить залог в размере пяти миллионов евро частями. Об этом РИА «Новости» сообщили в прокуратуре Парижа.

Там отказались уточнить, какую часть суммы уже внес отпущенный под залог бизнесмен.

Ранее российское посольство сообщило, что Франция не ответила на запрос о предоставлении консульского доступа к Дурову, сообщили «Известия».

Создатель Telegram начал искать квартиру в центре Парижа на время следствия. До этого Дурова заметили на прогулке с Юлией Вавиловой — бизнесмен выглядел спокойным.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Арест предпринимателя вызвал широкую критику во многих государствах. Основателя Telegram во Франции заподозрили в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.

Суд отобрал паспорт у Дурова из-за запрета покидать страну. Бизнесмену выдали справку, удостоверяющую личность, но он никуда не сможет с ней уехать.