Стало известно о планах Путина по визиту в Китай

Кремль ведет подготовку к официальному визиту президента России Владимира Путина в Китай. Об этом в беседе с «Ведомостями» рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, работа над организацией поездки уже ведется. При этом точные даты предстоящего визита пока не раскрывали — чиновник пообещал, что их объявят своевременно.

Источники «Ведомостей» допустили, что поездка в Китай станет первым рабочим зарубежным визитом Владимира Путина в текущем году. Собеседники издания предположили, что глава государства прилетит в КНР во второй половине мая.

Председатель КНР Си Цзиньпин приглашал российского лидера посетить Пекин в первой половине 2026 года.

Накануне в Пекин с официальным визитом прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Российский и китайский министры иностранных дел подписали план консультаций между ведомствами на 2026 год.