Лавров прилетел с официальным визитом в Китай

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В рамках визита российский министр встретится со своим китайским коллегой, главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И. Министры обменяются мнениями по ряду «горячих» тем, в том числе по ситуации на Украине и на Ближнем Востоке.

Также на повестке дня вопросы двухстороннего сотрудничества, перспективы контактов на различных уровнях, а также взаимодействие на международной арене, в том числе работа в ООН, ШОС, БРИКС, G20, АТЭС и других механизмах.

Визит Лаврова в Китай продлится два дня, 14 и 15 апреля.

Ранее в телефонном разговоре Сергей Лавров и Ван И выступили за скорейшую деэскалацию ситуации в Персидском заливе. Министры сошлись взглядами по многим вопросам глобальной повестки, включая ситуацию вокруг Ирана.