Главы МИД России и Китая подписали план консультаций на 2026 год

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И подписали план консультаций между ведомствами на 2026 год. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Церемония прошла в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. Лавров находится с официальным визитом в китайской столице с 14 по 15 апреля.

В рамках поездки российский министр обсудит с коллегой ряд вопросов, в том числе ситуации на Украине и на Ближнем Востоке. Также Лавров и Ван И обменяются мнениями по поводу внешнеполитического сотрудничества.

Ранее дипломаты уже проводили телефонный разговор, и оба выступили за скорейшую деэскалацию ситуации в Персидском заливе.

Во время переговоров глава МИД России высказался об опасных играх западных политиков в Тайване, Южно-Китайском море и на Корейском полуострове. По его словам, они пытаются развалить регион, чтобы сдерживать Китай и Россию.