«Пример патриотизма». Андрей Воробьев поздравил президента Путина с днем рождения

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что благодаря поддержке главы государства в регионе реализуют важные проекты, которые делают жизнь людей лучше.

«С первого дня и каждый день Владимир Владимирович служит на благо нашей любимой страны, нашей России, показывает пример патриотизма, сохранения истинных ценностей и духа русского человека», — отметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что для Подмосковья особенно важны экономический рост и развитие. Обеспечивать их помогают внимание и эмпатия к каждому человеку, пример которых показывает президент. При его поддержке в регионе создают условия для заметных перемен, развития бизнеса и института семьи. Отдельное внимание уделяют героям СВО и их семьям.