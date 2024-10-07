Кадыров поздравил Путина с днем рождения

Чеченский лидер Рамзан Кадыров поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. Поздравление он опубликовал в Telegram-канале .

«Владимир Владимирович является настоящим символом стабильности, безопасности, независимости и уверенности для миллионов граждан, олицетворяющим собой силу и мощь нашей страны», — написал он.

По словам Кадыров, Путину принадлежит большое количество не просто профессиональных, но и судьбоносных в российской истории заслуг. Под его руководством страна преодолела серьезный кризис, после которого заняла почетное место на мировой арене.

Кадыров отметил, что в Чечне глубоко признательны Путину за помощь в достижении стабильности в регионе. Глава государства поддержал Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в его идее по возрождению республики.

«Я искренне поздравляю Владимира Владимировича с днем рождения! От всей души желаю ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет жизни, удачи и успехов в нелегкой работе», — написал лидер Чечни.

Путину 7 октября исполнилось 72 года. Ранее стало известно, что президент отметит день рождения в рабочей обстановке. Он планирует встретиться с лидерами СНГ и провести ряд других деловых мероприятий.

Также российского президента поздравили в Турине. В центре города разместили баннер с поздравлением и его фотографией.