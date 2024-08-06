Сотрудника посольства Молдавии вышлют из России

МИД России вызвал временного поверенного в делах Молдавии Александра Кетрару и объявил одного из сотрудников посольства персоной нон грата. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломату выразили решительный протест из-за антироссийских действий властей его страны. МИД подчеркнул, что решение выслать сотрудника посольства вызвано таким же решением Молдавии, принятым 1 августа.

Тогда в парламенте страны прошли обыски, и одного из сотрудников задержали по обвинению в госизмене в пользу России. По данным молдавской прокуратуры, они якобы передавали российским дипломатам секретные сведения. Однако посольство отвергло обвинения, назвав их элементом предвыборной борьбы.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, каким будет наиболее вероятный итог «евроинтеграции» Молдавии.