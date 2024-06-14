Наиболее вероятным сценарием «евроинтеграции» для Молдавии будет ее превращение в северо-восточную окраину Румынии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты» .

Он отметил, что оккупация Бессарабии бухарестским режимом — с 1918 по 1940 годы и с 1941 по 1944 годы — сопровождалась репрессиями и насильственной румынизацией населения.

«Было бы наивно полагать, что на сей раз отношение к молдавскому населению окажется принципиально иным», — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ также заявил, что президент Молдавии Майя Санду является гражданкой Евросоюза и выпускницей Гарварда, которая ведет государство «прямиком в неоколониальное рабство».

Ранее лидер молдавской оппозиции Илан Шор призвал политиков постсоветских стран объединиться вокруг российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что глава РФ говорит правильные вещи, к которым нужно стремиться.