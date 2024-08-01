Посла России Васнецова вызвали в МИД Молдавии после обысков в парламенте

Фото: РИА «Новости»

МИД Молдавии вызвал посла России Олега Васнецова после обысков в парламенте и задержания лиц по подозрению в государственной измене. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также, по данным издания Sputnik Молдова, сотрудника российского посольства объявили персоной нон грата.

Накануне стало известно, что чиновника из молдавского парламента и сотрудника погранслужбы задержали по подозрению в государственной измене. По данным местной прокуратуры, они якобы передавали российским дипломатам сведения, составлявшие гостайну.

Посольство отвергло обвинения, назвав их «проявлением искусственно нагнетаемых в
Молдавии антироссийских настроений». С их точки зрения, политические силы в Молдавии попытались использовать шпионскую тему в предвыборной борьбе.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон рассказал, почему у его страны разладились отношения с Россией.

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