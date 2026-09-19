Посольство во Франции: увлеченность НАТО Украиной приведет к столкновению с РФ

Дальнейшее вмешательство стран НАТО в украинский конфликт может привести к прямому столкновению с Россией, последствия для альянса будут катастрофическими. Об этом газете «Известия» сообщили в посольстве РФ во Франции.

«Хотя здравый смысл на Западе в последнее время в дефиците, возможно, инстинкт самосохранения еще жив, во Франции не могут не понимать, что все более глубокая вовлеченность западных государств в украинский конфликт чревата прямым столкновением России и НАТО с катастрофическими для натовцев последствиями», — отметили дипломаты.

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