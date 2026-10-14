СМИ сообщили о намерении премьера Эстонии закрыть газопровод из России

Eesti Ekspress: Эстония намерена вывести из эксплуатации газопровод из России

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о намерении закрыть часть газопровода, идущего из России через страны Прибалтики в Калининградскую область. Об этом сообщило издание Eesti Ekspress .

«Михал <…> намерен инициировать вывод газопровода из эксплуатации», — говорится в публикации.

Политик хочет, чтобы министр энергетики и окружающей среды Эркки Кельдо договорился с Латвией, на территории которой находится запорный клапан газопровода, чтобы трубу перекрыли для транзита.

Аналитики издания уточнили, что две нитки протяженностью 22 километра тянутся через юго-восток Эстонии в Латвию, а оттуда через Литву в Калининградскую область. Пути принадлежат эстонской энергетической компании Elering и считается резервным.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала премьера Эстонии «спринтером» после его слов о НПЗ в России.