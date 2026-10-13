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    Кнайсль рассказала о давлении и обвинениях со стороны властей и СМИ Австрии

    Фото: 360.ru

    Бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на родине считают чуть ли не шпионом. Об этом политик рассказала в интервью 360.ru.

    «В представлении австрийских властей, официальных лиц и восприятии СМИ, я бы сказала, 60-70% населения я коррупционер, шпион, гангстер — кто угодно», — поделилась Кнайсль.

    Она призналась, что никогда бы не подумала, что потеряет очень многое — дом, прежнюю жизнь, репутацию.

    «Это очень больно, когда ты большую часть жизни проработал на благо своей страны. <…> Я никогда не была коррумпирована, боролась с коррупцией в своем министерстве, но меня считают российской шпионкой, взяточницей и так далее», — сказала экс-глава МИД Австрии.

    Полное интервью с Карин Кнайсль вышло на всех площадках 360.ru 13 октября в 21:00.

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