СМИ подсчитали количество визитов Путина в 2024 году

ТАСС: Путин почти вдвое увеличил число зарубежных визитов в 2024 году

Президент России Владимир Путин в 2024 году совершил почти в два раза больше зарубежных визитов, чем в 2023-м. Подсчеты провел ТАСС .

За прошлый год российский лидер совершил 11 поездок в другие страны, а в 2023-м — шесть визитов.

В 2024 году Путин посетил Китай, КНДР, Вьетнам, Узбекистан, Монголию, Азербайджан, Туркмению, дважды глава государства был в Казахстане и Белоруссии.

В последние дни 2024 года Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством руководителей ряда дружественных стран. Среди получивших поздравление были президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Итоги уходящего года лидеры стран СНГ подвели на неформальной встрече 25 декабря, которая прошла в Ленинградской области. Путин предложил сверить часы и обсудить ближайшие планы.