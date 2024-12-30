Путин поздравил президентов некоторых стран с наступающими праздниками

Путин поздравил президентов некоторых стран с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом руководителей ряда государств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России Путин Владимир Владимирович тепло поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством руководителей целого ряда государств», — заявили в пресс-службе.

Поздравления получили лидеры стран СНГ: президент и премьер-министр Армении Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На прошлой неделе в Ленинградской области прошла неформальная встреча лидеров стран СНГ, на которой участники подвели итоги года и наметили планы на следующий.