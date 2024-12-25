«Сверить часы». Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу

Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ неформально подвести итоги уходящего года. Об этом он заявил в начале встречи с руководителями государств в Ленинградской области.

Неформальная встреча Путина и лидеров стран СНГ состоялась в Ленинградской области. В саммите участвовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В начале мероприятия российский лидер поприветствовал своих коллег и рассказал о том, что МЧС России отправило медицинский персонал для помощи в ликвидации последствий крушения самолета в Актау.

После этого он предложил коллегам подвести итоги уходящего года и наметить планы на следующий.

«Мы собрались сегодня здесь, в Ленинградской области, в уходящем году сверить часы по поводу того, что было сделано нами в рамках работы стран СНГ и что предстоит сделать в ближайшее время», — сказал Путин.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в проходящем в России неформальном саммите СНГ, так как сдал положительный тест на COVID-19.