«Сверить часы». Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу
Путин пригласил лидеров стран СНГ «сверить часы»
Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ неформально подвести итоги уходящего года. Об этом он заявил в начале встречи с руководителями государств в Ленинградской области.
Неформальная встреча Путина и лидеров стран СНГ состоялась в Ленинградской области. В саммите участвовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В начале мероприятия российский лидер поприветствовал своих коллег и рассказал о том, что МЧС России отправило медицинский персонал для помощи в ликвидации последствий крушения самолета в Актау.
После этого он предложил коллегам подвести итоги уходящего года и наметить планы на следующий.
«Мы собрались сегодня здесь, в Ленинградской области, в уходящем году сверить часы по поводу того, что было сделано нами в рамках работы стран СНГ и что предстоит сделать в ближайшее время», — сказал Путин.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в проходящем в России неформальном саммите СНГ, так как сдал положительный тест на COVID-19.