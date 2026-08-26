Симоньян высмеяла двуличность президента Финляндии после его слов о России

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла финского президента Александра Стубба, радующегося ударам ВСУ по складам Wildberries на российской территории. Об этом она написала в телеграм-канале .

«Стубб то хочет в течение двух месяцев установить контакт с Россией, то радуется ударам по Wildberries. Сегодня вспомнил, что Россия — сосед и отношения когда-нибудь придется наладить», — отметила она.

Журналистка иронично добавила, что Стуббу осталось только договориться с самим собой, а дальше ему будет проще.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался более жестко, назвав Стубба «реальным дебилом» и «моральным уродом», чей уровень интеллекта нисколько не изменился с того времени, как он возглавлял финский МИД.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в новых заявлениях финского лидера, оправдывающих удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries в России, отчетливо прослеживается курс на эскалацию.