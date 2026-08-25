«Моральный урод и дурак»: Медведев оценил слова Стубба об ударах по Wildberries
Медведев назвал Стубба моральным уродом после слов об ударах по Wildberries
Уровень профессиональной подготовки президента Финляндии Александра Стубба оставляет желать лучшего. Такую оценку дал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлению лидера соседней страны об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries.
Он подчеркнул, что Стубб не отличался высокой моралью еще во время работы на посту министром иностранных дел Финляндии.
«Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса. Моральный урод и дурак. Впрочем, он был таким еще тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект», — заявил Медведев.
Президент Финляндии Александр Стубб во время пресс-конференции в Киеве заявил, что удары украинских беспилотников по складам маркетплейса Wildberries сподвигнут Россию к переговорам о прекращении огня.
Он подчеркнул, что считает выбранную Украиной стратегию целесообразной.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Финляндии Александр Стубб очень непоследователен в своей позиции.
Он напомнил, что еще недавно лидер соседней страны высказывался о необходимости наладить отношения с Россией, а теперь прямо поддержал новую эскалацию.
По словам Пескова, своим последним заявлением Стубб прямо отнес себя к членам «партии войны», в которой уже состоит премьер-министр Великобритании Энди Бернэм.