Медведев назвал Стубба моральным уродом после слов об ударах по Wildberries

Он подчеркнул, что Стубб не отличался высокой моралью еще во время работы на посту министром иностранных дел Финляндии.

«Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса. Моральный урод и дурак. Впрочем, он был таким еще тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект», — заявил Медведев.

Президент Финляндии Александр Стубб во время пресс-конференции в Киеве заявил, что удары украинских беспилотников по складам маркетплейса Wildberries сподвигнут Россию к переговорам о прекращении огня.

Он подчеркнул, что считает выбранную Украиной стратегию целесообразной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Финляндии Александр Стубб очень непоследователен в своей позиции.

Он напомнил, что еще недавно лидер соседней страны высказывался о необходимости наладить отношения с Россией, а теперь прямо поддержал новую эскалацию.

По словам Пескова, своим последним заявлением Стубб прямо отнес себя к членам «партии войны», в которой уже состоит премьер-министр Великобритании Энди Бернэм.