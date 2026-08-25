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    Кремль отнес президента Финляндии Стубба к участникам «партии войны»

    Песков удивился заявлениям Стубба об ударах по складам Wildberries

    IMAGO/Antti Aimo-Koivisto
    Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/www.globallookpress.com

    Заявления президента Финляндии Александра Стубба об ударах Украины по логистическим центрам Wildberries в России удивительны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

    Пресс-секретарь президента напомнил, что еще несколько недель назад Стубб говорил о неизбежности нормализации отношений с Россией.

    Песков подчеркнул, что в новых заявлениях финского лидера отчетливо прослеживается курс на эскалацию. Песков также причислил Стубба к «партии войны» вместе с премьером Великобритании Энди Бернэмом.

    Накануне Стубб заявил, что удары по объектам Wildberries могут усилить давление на Россию и способствовать началу переговоров. Он также высказался за дальнейшую военную и финансовую поддержку Украины со стороны Запада.