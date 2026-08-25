Кремль отнес президента Финляндии Стубба к участникам «партии войны»
Песков удивился заявлениям Стубба об ударах по складам Wildberries
Заявления президента Финляндии Александра Стубба об ударах Украины по логистическим центрам Wildberries в России удивительны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
Пресс-секретарь президента напомнил, что еще несколько недель назад Стубб говорил о неизбежности нормализации отношений с Россией.
Песков подчеркнул, что в новых заявлениях финского лидера отчетливо прослеживается курс на эскалацию. Песков также причислил Стубба к «партии войны» вместе с премьером Великобритании Энди Бернэмом.
Накануне Стубб заявил, что удары по объектам Wildberries могут усилить давление на Россию и способствовать началу переговоров. Он также высказался за дальнейшую военную и финансовую поддержку Украины со стороны Запада.