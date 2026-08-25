Заявления президента Финляндии Александра Стубба об ударах Украины по логистическим центрам Wildberries в России удивительны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

Пресс-секретарь президента напомнил, что еще несколько недель назад Стубб говорил о неизбежности нормализации отношений с Россией.

Песков подчеркнул, что в новых заявлениях финского лидера отчетливо прослеживается курс на эскалацию. Песков также причислил Стубба к «партии войны» вместе с премьером Великобритании Энди Бернэмом.

Накануне Стубб заявил, что удары по объектам Wildberries могут усилить давление на Россию и способствовать началу переговоров. Он также высказался за дальнейшую военную и финансовую поддержку Украины со стороны Запада.