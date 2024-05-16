Шойгу раскрыл главную задачу своей работы в Совбезе | 360°

16 мая 2024, 09:05
Шойгу раскрыл главную задачу своей работы в Совбезе
Шойгу заявил, что его главной задачей на посту секретаря Совбеза останется СВО
Сергей Шойгу на посту секретаря Совбеза России продолжит отвечать за производство боеприпасов и снабжение армии военной техникой. Он заявил, что спецоперация на Украине останется главной задачей его работы. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«Из них сложно выделить какую-то, но главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, вооружение, военная техника», — сказал он.
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Шойгу объяснил, что на всех направлениях СВО началось наступление. Для успешного продвижения создали необходимые резервы личного состава, техники и боеприпасов.
Президент России Владимир Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза. Минобороны возглавил Андрей Белоусов. В администрации главы государства заявили, что бывшему министру предстоит курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
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