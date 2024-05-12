Песков раскрыл новые обязанности Шойгу | 360°

Власть 12 мая 2024, 21:52 Песков раскрыл новые обязанности Шойгу Шойгу станет замом Путина в комиссии по ВПК и будет курировать работу ФСВТС РФ РИА «Новости»

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Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри, курируя работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

Кроме того, Шойгу будет также зампрезидента РФ в Военно-промышленной комиссии. Как отметил Песков, «он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия».

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Пресс-секретарь главы государства напомнил, что ФС ВТС была выведена из подчинения МО РФ в прямое подчинение президенту.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил гражданского человека на должность главы оборонного ведомства. По словам Пескова, это объясняется тем, что Минобороны должно быть открыто для передовых идей и инноваций.

Военное ведомство возглавит вице-премьера Андрея Белоусова.