Песков раскрыл новые обязанности Шойгу | 360°

12 мая 2024, 21:52
Песков раскрыл новые обязанности Шойгу
Шойгу станет замом Путина в комиссии по ВПК и будет курировать работу ФСВТС РФ
Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри, курируя работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».
Кроме того, Шойгу будет также зампрезидента РФ в Военно-промышленной комиссии. Как отметил Песков, «он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия».
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Пресс-секретарь главы государства напомнил, что ФС ВТС была выведена из подчинения МО РФ в прямое подчинение президенту.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил гражданского человека на должность главы оборонного ведомства. По словам Пескова, это объясняется тем, что Минобороны должно быть открыто для передовых идей и инноваций.
Военное ведомство возглавит вице-премьера Андрея Белоусова.
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