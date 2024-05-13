Депутаты утвердили всех заместителей председателя правительства | 360°

Важное 13 мая 2024, 15:56 Депутаты утвердили всех заместителей председателя правительства Госдума утвердила всех вице-премьеров РИА «Новости»

Читать 360 в

Государственная дума утвердила всех заместителей председателя правительства. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

На должность первого заместителя главы кабмина назначили Дениса Мантурова. Вице-премьером по транспорту стал Виталий Савельев, по вопросам экологии — Дмитрий Патрушев, по энергетике и экономике — Александр Новак, по финансовой и контрольно-надзорной сфере — Дмитрий Григоренко.

Реклама

Заместителем председателя правительства, который курирует цифровое развитие, спорт и туризм стал Дмитрий Чернышенко. Вице-премьером по международным вопросам назначили Алексея Оверчука, по строительству и ЖКХ — Марата Хуснуллина. Заместителем главы кабмина, полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе стал Юрий Трутнев.

Госдума утвердила кандидатуру Татьяны Голиковой на должность вице-премьера по социальным вопросам. Постановление вступает в силу со дня его принятия.