Андрей Белоусов помогал священникам во время служб в храме | 360°

Власть 13 мая 2024, 19:21 Андрей Белоусов помогал священникам во время служб в храме Предложенный Путиным министр обороны Белоусов помогал священнослужителям в храме РИА «Новости»

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Бывший вице-премьер Андрей Белоусов, которого президент Владимир Путин выдвинул на пост министра обороны России, оказался воцерковленным человеком. Он помогал священнослужителям в храме, расположенном в деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы, сообщил сайт kp.ru.

В Интернете распространились снимки бывшего вице-премьера в церковных одеждах после того, как Путин предложил его на пост главы Минобороны.

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Изначально появилась информация о его служении алтарником в храме во Владимирской области. Спустя время журналисты выяснили, что церковь находится в деревне Пучково.

«Нельзя сказать, что Андрей Рэмович служил у нас в храме алтарником. Иногда приезжал и алтарничал», — уточнил священник храма.

Политолог Сергей Маркелов объяснил, почему решили назначить главой Минобороны первого вице-премьера страны Андрея Белоусова. По его словам, СВО поменяла философию ведомства, поэтому потребовался руководитель, обладающий опытом управления экономическими процессами.