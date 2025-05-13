Сельхозпроизводители просили Путина не пускать западные компании в Россию

Президент России Владимир Путин поделился историей о том, как отечественные фермеры просили его ограничить возвращение западных компаний на российский рынок. Об этом он рассказал в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Где-то на рубеже 2018–2019 годов, когда аграрный сектор, в принципе, набрал достаточно темпа для своего развития, начал, по сути, закрывать все базовые потребности российского рынка продовольствия, и тогда сельхозпроизводители мне прямо на прямой встрече говорили: „Только не пускайте никого назад“», — рассказал глава государства.

Президент подчеркнул, что это происходит, в частности, из-за недобросовестного поведения западных компаний, которые подписывают соглашения в рамках Всемирной торговой организации о запрете на субсидии в различных отраслях, но при этом продолжают предоставлять скрытые субсидии в значительных объемах.

По словам Путина, многие компании, ушедшие из России, будут готовы на что угодно, лишь бы вернуться, но простых извинений будет недостаточно.

При этом некоторые организации покидали российский рынок «со слезами», отметил президент. Он призвал по-человечески отнестись к иностранным компаниям, которые хотели остаться в стране, но ушли из-за санкций. Путин поручил правительству разработать механизмы и условия для возвращения зарубежных компаний.