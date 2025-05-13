России будет недостаточно извинений от некоторых ушедших компаний — Путин

Путин: компании, которые хотят вернуться в Россию, будут готовы на что угодно

Фото: РИА «Новости»

Многие компании, ушедшие из России, будут готовы на что угодно, лишь бы вернуться, но простых извинений будет недостаточно. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава организации Алексей Репик предложил потребовать от таких компаний извиниться перед Россией.

«Э, нет! Вот этого точно недостаточно. Они сейчас наизвиняются! <…> Скажут „Вы извинитесь“ — завтра извинятся. Если им нужно вернуться на наш рынок — что угодно [сделают], расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно», — ответил Путин.

Он призвал руководствоваться в этом вопросе исключительно соображениями выгоды для России.

Ранее в Госдуме предложили обложить компании, ушедшие из России по внешнеполитическим причинам и захотевшие вернуться, повышенной ставкой налога на прибыль — до 35%.

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