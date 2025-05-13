Путин: компании, которые хотят вернуться в Россию, будут готовы на что угодно

Многие компании, ушедшие из России, будут готовы на что угодно, лишь бы вернуться, но простых извинений будет недостаточно. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», его слова приводит пресс-служба Кремля .

Глава организации Алексей Репик предложил потребовать от таких компаний извиниться перед Россией.

«Э, нет! Вот этого точно недостаточно. Они сейчас наизвиняются! <…> Скажут „Вы извинитесь“ — завтра извинятся. Если им нужно вернуться на наш рынок — что угодно [сделают], расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно», — ответил Путин.

Он призвал руководствоваться в этом вопросе исключительно соображениями выгоды для России.

Ранее в Госдуме предложили обложить компании, ушедшие из России по внешнеполитическим причинам и захотевшие вернуться, повышенной ставкой налога на прибыль — до 35%.