Путин призвал по-человечески отнестись к желающим остаться в России компаниям

Следует по-человечески отнестись к иностранным компаниям, которые хотели остаться в стране, но ушли из-за санкций. Об этом на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил президент Владимир Путин.

Он рассказал, что попросил правительство проработать механизмы и условия для возврата зарубежных компаний.

«Мы, конечно, должны учитывать поведение наших партнеров в предыдущие три года. Разумеется, без этого тоже нельзя, надо по-человечески относиться», — подчеркнул глава государства.

По его словам, некоторые организации покидали российский рынок «со слезами».

Ранее президент распорядился составить реестр иностранных компаний, ушедших из страны после 2022 года. Он поручил правительству утвердить список до 15 мая и включить в него условия прекращения деятельности организаций, а также данные об акционерах и бенефициарных владельцах.