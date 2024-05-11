Власть 11 мая 2024, 14:09 Сбоев быть не должно. Путин — о работе до формирования нового состава правительства Путин: до формирования нового состава кабмина сбоев в работе быть не должно РИА «Новости»

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В работе министерств и ведомств не должно быть сбоев до формирования нового состава правительства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с и. о. главы Минпромторга Денисом Мантуровым и гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, сообщила пресс-служба Кремля.

«На встрече с правительством я говорил, чтобы до формирования нового состава правительства у нас не было никаких сбоев в текущей работе. Комплекс, которым Денис Валентинович занимается, это вся промышленность — и оборонная, и гражданская. Значительный объем работы идет по этому направлению в рамках „Ростеха“», — сказал глава государства.

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Утром 10 мая Путин встретился с и. о. премьер-министра Михаилом Мишустиным. По его мнению, под руководством Мишустина правительство добилось хороших результатов, несмотря на западные санкции. Позднее президент подписал указ о его назначении главой кабмина. Остальные кандидатуры, в том числе главы Счетной палаты, силового блока и министра иностранных дел, будут обсуждаться позднее.