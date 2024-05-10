Названа дата обсуждения Совфедом кандидатур силового блока нового правительства | 360°

Власть 10 мая 2024, 10:15 Названа дата обсуждения Совфедом кандидатур силового блока нового правительства РИА «Новости»: Совфед 14 мая рассмотрит кандидатуры силового блока кабмина РИА «Новости»

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Совет Федерации 14 мая обсудит кандидатуры силового блока нового правительства, министра иностранных дел и главы Счетной палаты. Накануне пройдут заседания комитетов верхней палаты парламента, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, пленарное заседание пройдет днем, часть заседаний состоится заранее 13 мая, часть — с утра 14 мая.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу, 10 мая, направила президенту Владимиру Путину список с тремя кандидатурами на должность руководителя Счетной палаты.

Среди них Галина Изотова, которая является исполняющей обязанности руководителя ведомства. Этот пост она занимает с ноября прошлого года. До этого сообщалось, что Счетную палату может возглавить Андрей Белоусов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что и. о. премьера Михаил Мишустин встретится с депутатами.