Самолет НАТО заметили в районе Калининградской области второй раз за неделю

ТАСС: самолет НАТО второй раз за неделю заметили в Калининградской области

Борт Bombardier Artemis II второй раз за неделю увидели в районе Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в авиадиспетчерских службах ЕС.

Самолет совершал круговой полет вокруг региона. По словам собеседника агентства, борт летал на высоте около 10,5 километра, работая над воздушным пространством Польши и Литвы, а также над нейтральными водами Балтийского моря. Также известно, что Bombardier Artemis II не приближался к границам России и Белоруссии.

Маршрут вокруг Калининградской области и над центральными районами стран Балтии — одна из основных траекторий полета разведчика.

Ранее борт НАТО замечали пару дней назад — 2 сентября. Тогда самолет кружил над Литвой, Латвией и Эстонией и разворачивался близ побережья Финского залива, не приближаясь к границам России и Белоруссии.