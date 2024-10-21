Рука Брюсселя на этот раз выглядит короткой и немощной, заявил вице-спикер Совфеда России Константин Косачев в своем Telegram-канале , комментируя выборы в Молдавии. При этом итоговые цифры надо еще и поделить не в пользу действующей власти, добавил он.

По мнению Косачева, результаты голосования показали, насколько гражданам Молдавии все надоело. Ведь результаты оказались не такими, каких ожидал Запад, несмотря на его «наглое и беспардонное вмешательство».

«Впереди — второй тур. Возможно — новый этап в жизни Молдовы. И если так — новый этап в жизни Европы, естество которой все-таки в Евразии, а не в Евроатлантике», — написал вице-спикер.

Косачев также предположил, что вскоре мир услышит «вопли про руку Москвы». Однако они будут звучать не более как колокол, звонящий «по позорно провалившимся евроинтеграторам»

Накануне в Молдавии прошли президентские выборы. После подсчета 95% голосов лидирует действующий президент Майя Санду с 39,79%. Так как ни один кандидат не набрал более 50% голосов, состоится второй тур.

Также в этот день состоялся референдум, на котором жители должны были проголосовать за или против внесения изменений в конституцию с целью вступления страны в ЕС. По данным ЦИК, подсчитавшей 95,3%, большинство — 51,8% граждан — выступили против вступления республики в Евросоюз.