Никто из кандидатов на должность президента Молдавии не набрал более 50% голосов, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК республики. На данный момент сотрудники избиркома обработали почти 80% бюллетеней.
Поскольку никто из претендентов на кресло молдавского лидера не набирает более 50% голосов, победителя определят во втором туре. Его проведут 3 ноября.
Пока что лидирует действующий президент Майя Санду — она набрала 36,72%, на втором месте находится экс-генпрокурор Александр Стояногло, у него 29,19% голосов. Замыкает тройку Ренато Усатый — за него проголосовали чуть менее 14% избирателей.
Бывший президент Молдавии Владимир Воронин потребовал от ЦИК прекратить фальсификации на выборах. Он направил в избирком обращение.
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Президента Молдавии изберут во втором туре выборов
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