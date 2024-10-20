Президента Молдавии изберут во втором туре выборов

Данные ЦИК Молдавии: никто не набрал более 50%, президента выберут во 2-м туре

Никто из кандидатов на должность президента Молдавии не набрал более 50% голосов, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК республики. На данный момент сотрудники избиркома обработали почти 80% бюллетеней.

Поскольку никто из претендентов на кресло молдавского лидера не набирает более 50% голосов, победителя определят во втором туре. Его проведут 3 ноября.

Пока что лидирует действующий президент Майя Санду — она набрала 36,72%, на втором месте находится экс-генпрокурор Александр Стояногло, у него 29,19% голосов. Замыкает тройку Ренато Усатый — за него проголосовали чуть менее 14% избирателей.

Бывший президент Молдавии Владимир Воронин потребовал от ЦИК прекратить фальсификации на выборах. Он направил в избирком обращение.