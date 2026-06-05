Путин озвучил уровень госдолга РФ на пленарке ПМЭФ

Уровень госдолга России составляет 16,4% ВВП, это значительно ниже, чем в еврозоне. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ сообщил президент России Владимир Путин.

На Петербургском международном экономическом форуме началось пленарное заседание.

«Кстати, подрывает доверие к Западу и печальное состояние его государственных финансов, имею в виду высокий государственный долг и большие бюджетные дефициты. Госдолг еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП.<…>. У России, кстати, 16,4%», — отметил Путин.

Также на пленарном заседании глава государства отметил, что за пять лет уровень зарплат в России вырос на 30%. По словам Путина, это хороший темп.

Российский лидер в своей приветственной речи отметил, что зал заседания полон, что говорит о высоком интересе к мероприятию. Глава государства подчеркнул, что уникальность ПМЭФ заключается в возможности свободного диалога.