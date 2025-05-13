Путин: около 60 тысяч россиян в месяц добровольно приходят на службу в зоне СВО

Каждый месяц около 50-60 тысяч россиян добровольно отправляются служить в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Я хочу обратить внимание вот на что: если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий. Президент выразил надежду, что диалог приведет к соглашению о прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп назвал вероятную встречу в Стамбуле «весьма важной» и «крайне значимой». При этом Владимир Зеленский заявил, что пойдет на переговоры на условиях Трампа.