Песков заявил, что Россия продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле
Россия готовится к переговорам с Украиной 15 мая в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.
«Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг», — сказал представитель Кремля.
Другие комментарии по поводу встречи Песков давать отказался.
Президент России Владимир Путин 11 мая предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства допустил, что в рамках диалога стороны выйдут на соглашение о прекращении огня.
Американский лидер Дональд Трамп назвал вероятную встречу в Стамбуле «весьма важной» и «крайне значимой».
Ранее источники Bloomberg сообщили, что европейские лидеры потребуют Трампа ввести антироссийские санкции, если Путин откажется от прекращения огня.