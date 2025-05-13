Песков заявил, что Россия продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле

Россия готовится к переговорам с Украиной 15 мая в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг», — сказал представитель Кремля.

Другие комментарии по поводу встречи Песков давать отказался.

Президент России Владимир Путин 11 мая предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства допустил, что в рамках диалога стороны выйдут на соглашение о прекращении огня.

Американский лидер Дональд Трамп назвал вероятную встречу в Стамбуле «весьма важной» и «крайне значимой».

Ранее источники Bloomberg сообщили, что европейские лидеры потребуют Трампа ввести антироссийские санкции, если Путин откажется от прекращения огня.